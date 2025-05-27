Как протекает лихорадка чикунгунья

Её течение сопровождают повышение температуры тела, боль в суставах, сыпь и слабость. Об этом сообщила в беседе с RT Ольга Уланкина.

«Лихорадка чикунгунья — вирусное заболевание, которое переносит особый вид комаров. Болезнь протекает остро и довольно тяжело (с повышением температуры тела, болью в суставах, сыпью, слабостью), но обычно быстро проходит. Отличительная особенность лихорадки — боль в суставах. Они могут болеть настолько сильно, что ограничивается их подвижность, человек может принять симптом за приступ артрита», — отметила она.

При этом она уточнила, что у пожилых, пациентов с ослабленным иммунитетом либо хроническими заболеваниями остаточные симптомы сохраняются много недель или месяцев.