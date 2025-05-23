Холестерин часто ассоциируется с чем-то вредным, однако на самом деле он играет ключевую роль в здоровье человека. Без холестерина невозможна работа многих систем организма.

Во-первых, холестерин – это основа для выработки половых гормонов, таких как тестостерон и эстроген. Эти гормоны регулируют обмен веществ, влияют на настроение и общее самочувствие. Во-вторых, из холестерина синтезируется желчь, необходимая для переваривания и усвоения жиров, а значит, и получения энергии из пищи.

Что стоит исключить из рациона, чтобы улучшить здоровье

Кроме того, холестерин входит в состав клеточных мембран и особенно важен для обновления клеток, которое происходит благодаря костному мозгу. А костный мозг – один из главных «потребителей» холестерина.

Так что холестерин действительно можно назвать молекулой жизни. Главное – поддерживать баланс: достаточно двигаться и следить за питанием.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Александр Шишонин.