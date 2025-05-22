Врачи ответили, что будет, если повредить родинку во время спорта

Разбираемся, в каком случае это может быть опасно, а когда беспокоиться не стоит.

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Родинки на коже можно поранить не только в быту, но и во время тренировки. Неосторожное взаимодействие со спортивным инвентарём способно привести к повреждению.

Существует мнение, что любые вмешательства и повреждения на коже, имеющей большое количество родимых пятен, чреваты для человека серьёзными заболеваниями. Так ли это?

«Действительно, родинки могут таить в себе опасность и стать причиной злокачественных образований. Но не все образования настолько критичны, а при периодическим осмотре врача, правильном уходе и вовсе не будут беспокоить человека», — Ольга Машкова, врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Опасны ли родинки?

Большинство из них не причиняют вреда и сопровождают нас всю жизнь. За любыми нестандартными изменениями подобных проявлений важно следить, чтобы предупредить возникновение воспалений и других последствий.

Родинки, или невусы (от лат. naevus — родимое пятно), представляют собой доброкачественные новообразования кожи, сформированные из меланоцитов — клеток, продуцирующих пигмент меланин. Появление родинок связано с локальным скоплением меланоцитов в верхних слоях кожи, чаще всего в эпидермисе или на границе эпидермиса и дермы. Процесс их формирования может быть врождённым или приобрётенным.Надежда Кудина, врач-терапевт медцентра Жемчужина.

Врождённые невусы формируются ещё в эмбриональном периоде — при нарушении миграции меланобластов (предшественников меланоцитов) из нервного гребня в кожу. Приобретённые родинки, напротив, появляются уже после рождения — под влиянием различных внешних и внутренних факторов. Ключевые факторы, способствующие образованию родинок – генетическая предрасположенность, гормональные изменения или избыток солнечного света. Также на количество родинок влияют иммунные и метаболические факторы.

Главная опасность родинок в том, что они могут травмироваться и перерождаться. Но в большинстве случаев пигментные новообразования на коже являются доброкачественными, то есть не представляют угрозы.

Пятна на коже появляются при рождении или в первые годы жизни человека. Пиком образования новых родинок или ростом уже имеющихся считаются периоды полового созревания и беременности. Кроме того, на увеличение их количества у людей средних лет может влиять сильное ультрафиолетовое излучение.

Стоит ли беспокоиться, если у вас много родинок на теле?

Количество родинок на теле человека заложено генетически. То, сколько их у вас и где они расположены, ничего не говорит о повышенной опасности развития злокачественной опухоли.

Однако есть образования, при наличии которых необходимо срочное вмешательство — удаление. Процедуру назначает и проводит только врач.

Когда нужно беспокоиться?

Любые родимые пятна могут принести немало проблем, особенно если они крупные и со временем становятся ещё больше, с нечёткими краями, а также подвержены прямому УФ-излучению.

Если родинка сопровождает вас с рождения и со временем никак не изменяется, нет необходимости её лечить. Показателями для незамедлительного обращения к врачу являются:

воспаление образования и области вокруг, появление болевых ощущений. В норме невус не вызывает дискомфорта и не сопровождается воспалительными изменениями. Появление покраснения, отёка, боли, зуда или ощущения жжения в области родинки может свидетельствовать о начавшемся патологическом процессе;

Воспаление может быть реакцией на механическое раздражение (например, трение об одежду или повреждение), но также может указывать на дегенеративные изменения в клетках невуса, включая начало злокачественной трансформации. Особенно настораживают спонтанные воспаления, без видимой внешней причины. Они требуют незамедлительного дерматоскопического или гистологического исследования.

увеличение родинки в размерах, изменение формы и цвета. Рост и трансформация родинки у взрослого человека — тревожный признак. Злокачественные клетки характеризуются способностью к неограниченному делению и инвазивному росту, поэтому увеличение размера невуса может быть одним из ранних проявлений меланомы.

Особенно опасными считаются случаи, когда родинка теряет симметрию, приобретает неровные, изъеденные или размытые контуры, становится многоцветной — с чёрными, синими, красными или серыми включениями. Эти признаки могут отражать атипию меланоцитов и нарушение их нормального деления, что является прямым показанием для консультации дерматоонколога.

появление пигментных пятен или узлов. Формирование дочерних пигментированных очагов (пятен) вблизи родинки или внутри неё может указывать на инвазивный рост или метаплазию. Также неблагоприятным признаком является появление узловидных включений — уплотнённых структур в ткани невуса. Это может говорить о вертикальном росте опухоли, что характерно для более агрессивных форм меланомы. Такие изменения нарушают обычную гистологическую архитектуру невуса и требуют срочной биопсии или полного иссечения с последующим гистологическим анализом.

Показаниями к удалению считаются крупный и с годами увеличенный размер, появление на родинке и вокруг неё небольших узелков, пигментированных участков, потеря или увеличение равномерной пигментации.

Что будет, если содрать родинку?

Если вы содрали родинку в быту или во время тренировки, нужно сразу же обработать её. Конечно, не каждое механическое травмирование ведёт к злокачественным изменениям, но неправильный уход может усугубить воспаление, вызвать инфекцию и затруднить последующую диагностику.

Алгоритм первой помощи.

Прикоснитесь к повреждённому месту стерильным ватным тампоном или марлевой салфеткой, смоченной в трёхпроцентном растворе перекиси водорода. Надавите аккуратно и удерживайте 5–10 минут, пока кровотечение не остановится. После остановки крови аккуратно обработайте область вокруг родинки антисептиком. Подойдёт хлоргексидин (0,05%), при его отсутствии можно использовать перекись водорода. Не применяйте спирт, зелёнку или йод в чистом виде — они вызывают химический ожог тканей. Накройте повреждённое место стерильным пластырем или марлевой повязкой, особенно если есть риск повторного травмирования. В течение нескольких дней следите за областью повреждения.

Поводом для обращения к врачу являются нагноение, отёк, усиление боли, изменение цвета или структуры оставшейся части родинки, а также появление сукровицы или уплотнения в тканях вокруг.

При наличии в повреждённом образовании на коже раковых клеток есть риск развития онкологического заболевания — поэтому важно обратиться к специалисту для исключения или подтверждения диагноза.

По статистике, 20-30% злокачественных образований появляется именно из родинок, и лучше убедиться, что повреждение родинки у вас к такому не приведёт. В случае если диагноз всё-таки подтверждается, проводится комплексное лечение.

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