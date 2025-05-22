Врачи ответили, что будет, если повредить родинку во время спорта

Что делать, если содрал родинку: 3 совета врачей
Разбираемся, в каком случае это может быть опасно, а когда беспокоиться не стоит.
Родинки на коже можно поранить не только в быту, но и во время тренировки. Неосторожное взаимодействие со спортивным инвентарём способно привести к повреждению.
Существует мнение, что любые вмешательства и повреждения на коже, имеющей большое количество родимых пятен, чреваты для человека серьёзными заболеваниями. Так ли это?
«Действительно, родинки могут таить в себе опасность и стать причиной злокачественных образований. Но не все образования настолько критичны, а при периодическим осмотре врача, правильном уходе и вовсе не будут беспокоить человека», — Ольга Машкова, врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
Опасны ли родинки?
Большинство из них не причиняют вреда и сопровождают нас всю жизнь. За любыми нестандартными изменениями подобных проявлений важно следить, чтобы предупредить возникновение воспалений и других последствий.
Родинки, или невусы (от лат. naevus — родимое пятно), представляют собой доброкачественные новообразования кожи, сформированные из меланоцитов — клеток, продуцирующих пигмент меланин. Появление родинок связано с локальным скоплением меланоцитов в верхних слоях кожи, чаще всего в эпидермисе или на границе эпидермиса и дермы. Процесс их формирования может быть врождённым или приобрётенным.Надежда Кудина, врач-терапевт медцентра Жемчужина.
Врождённые невусы формируются ещё в эмбриональном периоде — при нарушении миграции меланобластов (предшественников меланоцитов) из нервного гребня в кожу. Приобретённые родинки, напротив, появляются уже после рождения — под влиянием различных внешних и внутренних факторов. Ключевые факторы, способствующие образованию родинок – генетическая предрасположенность, гормональные изменения или избыток солнечного света. Также на количество родинок влияют иммунные и метаболические факторы.
Главная опасность родинок в том, что они могут травмироваться и перерождаться. Но в большинстве случаев пигментные новообразования на коже являются доброкачественными, то есть не представляют угрозы.
Пятна на коже появляются при рождении или в первые годы жизни человека. Пиком образования новых родинок или ростом уже имеющихся считаются периоды полового созревания и беременности. Кроме того, на увеличение их количества у людей средних лет может влиять сильное ультрафиолетовое излучение.
Стоит ли беспокоиться, если у вас много родинок на теле?
Количество родинок на теле человека заложено генетически. То, сколько их у вас и где они расположены, ничего не говорит о повышенной опасности развития злокачественной опухоли.
Однако есть образования, при наличии которых необходимо срочное вмешательство — удаление. Процедуру назначает и проводит только врач.
Когда нужно беспокоиться?
Любые родимые пятна могут принести немало проблем, особенно если они крупные и со временем становятся ещё больше, с нечёткими краями, а также подвержены прямому УФ-излучению.
Если родинка сопровождает вас с рождения и со временем никак не изменяется, нет необходимости её лечить. Показателями для незамедлительного обращения к врачу являются:
- воспаление образования и области вокруг, появление болевых ощущений. В норме невус не вызывает дискомфорта и не сопровождается воспалительными изменениями. Появление покраснения, отёка, боли, зуда или ощущения жжения в области родинки может свидетельствовать о начавшемся патологическом процессе;
Воспаление может быть реакцией на механическое раздражение (например, трение об одежду или повреждение), но также может указывать на дегенеративные изменения в клетках невуса, включая начало злокачественной трансформации. Особенно настораживают спонтанные воспаления, без видимой внешней причины. Они требуют незамедлительного дерматоскопического или гистологического исследования.
- увеличение родинки в размерах, изменение формы и цвета. Рост и трансформация родинки у взрослого человека — тревожный признак. Злокачественные клетки характеризуются способностью к неограниченному делению и инвазивному росту, поэтому увеличение размера невуса может быть одним из ранних проявлений меланомы.
Особенно опасными считаются случаи, когда родинка теряет симметрию, приобретает неровные, изъеденные или размытые контуры, становится многоцветной — с чёрными, синими, красными или серыми включениями. Эти признаки могут отражать атипию меланоцитов и нарушение их нормального деления, что является прямым показанием для консультации дерматоонколога.
- появление пигментных пятен или узлов. Формирование дочерних пигментированных очагов (пятен) вблизи родинки или внутри неё может указывать на инвазивный рост или метаплазию. Также неблагоприятным признаком является появление узловидных включений — уплотнённых структур в ткани невуса. Это может говорить о вертикальном росте опухоли, что характерно для более агрессивных форм меланомы. Такие изменения нарушают обычную гистологическую архитектуру невуса и требуют срочной биопсии или полного иссечения с последующим гистологическим анализом.
Показаниями к удалению считаются крупный и с годами увеличенный размер, появление на родинке и вокруг неё небольших узелков, пигментированных участков, потеря или увеличение равномерной пигментации.
Что будет, если содрать родинку?
Если вы содрали родинку в быту или во время тренировки, нужно сразу же обработать её. Конечно, не каждое механическое травмирование ведёт к злокачественным изменениям, но неправильный уход может усугубить воспаление, вызвать инфекцию и затруднить последующую диагностику.
Алгоритм первой помощи.
- Прикоснитесь к повреждённому месту стерильным ватным тампоном или марлевой салфеткой, смоченной в трёхпроцентном растворе перекиси водорода. Надавите аккуратно и удерживайте 5–10 минут, пока кровотечение не остановится.
- После остановки крови аккуратно обработайте область вокруг родинки антисептиком. Подойдёт хлоргексидин (0,05%), при его отсутствии можно использовать перекись водорода. Не применяйте спирт, зелёнку или йод в чистом виде — они вызывают химический ожог тканей.
- Накройте повреждённое место стерильным пластырем или марлевой повязкой, особенно если есть риск повторного травмирования. В течение нескольких дней следите за областью повреждения.
Поводом для обращения к врачу являются нагноение, отёк, усиление боли, изменение цвета или структуры оставшейся части родинки, а также появление сукровицы или уплотнения в тканях вокруг.
При наличии в повреждённом образовании на коже раковых клеток есть риск развития онкологического заболевания — поэтому важно обратиться к специалисту для исключения или подтверждения диагноза.
По статистике, 20-30% злокачественных образований появляется именно из родинок, и лучше убедиться, что повреждение родинки у вас к такому не приведёт. В случае если диагноз всё-таки подтверждается, проводится комплексное лечение.
Источники
- National Cancer Institute. (n.d.). Common moles, dysplastic nevi, and risk of melanoma.
- MedlinePlus. (n.d.). Are moles determined by genetics?
- Tru-Skin Dermatology. (n.d.). The impact of sun exposure on moles.
- Skin Cancer Foundation. (n.d.). Melanoma causes and risk factors.