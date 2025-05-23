Врачи пришили руку к животу девушки для регенерации тканей пальца

В Республиканской клинической больнице Татарстана врачи провели нестандартную операцию по восстановлению утраченных частей пальца у 24-летней пациентки. Травма произошла из-за несчастного случая: девушка мыла окна, и кольцо зацепилось за оконную конструкцию, что привело к отрыву двух фаланг пальца.

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Чтобы восстановить мягкие ткани и кожу, хирурги прибегли к необычной процедуре: руку пациентки пришили к животу. Это позволит организму сформировать новый кожный покров, который затем пересадят на поврежденный палец. Лечение займет около четырех недель, после чего специалисты сделают завершающую операцию по восстановлению конечности.

Такой метод применяется в ситуациях, когда необходимо вырастить значительное количество тканей для пересадки. Подобный подход минимизирует риск отторжения донорских материалов организмом пациента.

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