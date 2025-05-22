Врачи спасли двухгодовалую девочку, которая наелась противозачаточных

Врачи из Московской области спасли 2-летнюю девочку, которая съела 14 противозачаточных таблеток.

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Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, врачи скорой помощи сразу промыли ребенку желудок.

«После процедуры маленькой пациентке сразу стало легче», — рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

Скорая доставила ребенка в больницу в Можайске. К счастью, таблетки еще не подействовали, состояние девочки удалось стабилизировать.

Как сообщил заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко, пациентку уже выписали, она чувствует себя хорошо.