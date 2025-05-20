Эксперт объяснил, как исправить неточности в полисе ОМС

С начала оформления электронных полисов ОМС в конце 2024 года в системе Единого федерального регистра застрахованных лиц начался этап отладки, в ходе которого выявлены значительные ошибки и дубли в учетных записях. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), количество неточностей превысило 30 тысяч.

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Вице-президент ВСС Роман Щеглеватых подтвердил, что в процессе перехода возникают сбои, но они не влияют на право граждан на получение бесплатной медицинской помощи. По законодательству России каждый человек, имеющий полис ОМС, гарантированно защищён и не может быть лишён доступа к медуслугам из-за ошибок в документах.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъяснили, что полис аннулируется лишь в исключительных случаях: смерть застрахованного, утрата гражданства РФ, а для иностранцев — окончание разрешения на пребывание или утрата статуса беженца.

Советник генерального директора страховой компании «Капитал-МС» Михаил Пушков пояснил, что полис является ключом для идентификации пациента в системе и корректное внесение данных необходимо для правильного учёта и оплаты медпомощи.

Ошибки чаще всего возникают при изменении персональных данных — смене фамилии, паспорта, регистрации или страховой компании. В таких ситуациях у одного человека могут образоваться дублирующие записи, создающие проблемы в регистратуре клиник. Страховые компании регулярно выявляют и устраняют такие неточности, связываясь с застрахованными и помогая корректировать данные.

Проверить правильность информации можно через личный кабинет на портале госуслуг. Признаками ошибок считаются отсутствие номера полиса или сообщение о приостановке действия документа, а также несоответствие данных электронного и бумажного носителей.

Однако через портал госуслуг внести исправления невозможно — это можно сделать только через страховую медицинскую организацию, выдавшую полис, либо направив запрос через обратную связь портала. Эксперты рекомендуют при смене персональных данных не ждать автоматического обновления, а оперативно обращаться в страховую компанию для внесения корректировок в Единый федеральный регистр застрахованных лиц, пишет aif.ru.

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