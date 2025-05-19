Впервые в истории медицины пациенту пересадили мочевой пузырь

Американские хирурги провели первую в мире трансплантацию мочевого пузыря человеку. Операция прошла в Медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе 4 мая.

© Naukatv.ru

Исторический прорыв

«Эта операция — исторический момент в медицине, который может изменить подход к лечению тщательно отобранных пациентов с тяжелыми симптомами "терминального" мочевого пузыря, который больше не функционирует. Трансплантация — это спасающее и улучшающее жизнь лечение для многих заболеваний, поражающих основные органы, и теперь мочевой пузырь можно добавить в этот список», — заявил один из врачей Индербир Гилл, основатель отделения урологии в Университете Южной Калифорнии.

«Эта первая попытка трансплантации мочевого пузыря готовилась более четырех лет. Для правильно отобранного пациента возможность предложить новый потенциальный вариант лечения — это очень вдохновляюще», — добавил его коллега Нима Нассири.

Совместно они разработали новую хирургическую технику, провели ее клинические испытания и получили по их результатам все необходимые разрешения.

Сложная, но успешная операция

Ставший «первопроходцем» больной на протяжении семи лет был на диализе. Из-за онкологического заболевания ему пришлось удалить почки и мочевой пузырь. Поэтому сложнейшая восьмичасовая операция была комплексной: сначала пересадили почку, затем мочевой пузырь и соединили их.

«Почка сразу начала вырабатывать большое количество мочи, и диурез быстро улучшился. После операции не потребовалось никакого диализа, и моча правильно дренировалась в новый мочевой пузырь», — рассказал Нассири.

«Несмотря на сложность случая, все прошло по плану, и операция была успешной, — доволен Гилл. — Пациент чувствует себя хорошо, и мы довольны его клиническим прогрессом на данный момент».

Кому поможет трансплантация

Миллионы людей во всем мире страдают от различных заболеваний и дисфункций мочевого пузыря. У некоторых развивается «терминальный» мочевой пузырь, который либо не функционирует, либо вызывает постоянную боль, повторяющиеся инфекции и другие осложнения. В таких тяжелых случаях из части кишечника формируют замену мочевого пузыря или мочевыводящие пути, либо — пожизненные мучения с катетером.

«Хотя эти операции могут быть эффективными, они сопряжены со многими краткосрочными и долгосрочными рисками, которые ухудшают здоровье пациента, такими как повторяющиеся инфекции, нарушение функции почек и проблемы с пищеварением», — констатировал Гилл.

«Трансплантация мочевого пузыря, с другой стороны, обеспечивает более "нормальный" мочевой резервуар и может обойти некоторые проблемы, связанные с использованием кишечника», — отметил Нассири.

Главные риски трансплантации органов — это возможное отторжение органа организмом и побочные эффекты от обязательных иммунодепрессантов, которые назначают для его предотвращения.

«Из-за необходимости долгосрочной иммуносупрессии лучшими кандидатами в настоящее время являются пациенты с уже пересаженным органом или те, кому требуется комбинированная трансплантация почки и мочевого пузыря», — сказал Нассири.

Начало большого пути

Поскольку это первая в мире попытка, прогнозировать ее успех очень трудно. До сих пор пересадку мочевого пузыря не делали — отчасти из-за сложной сосудистой структуры тазовой области и технических трудностей процедуры. В ходе подготовки Гилл и Нассири успешно выполнили множество пробных трансплантаций мочевого пузыря, в том числе с первым в мире роботизированным забором донорского органа у пяти недавно умерших доноров.

«Несмотря на неизвестность, наша цель — понять, может ли трансплантация мочевого пузыря помочь пациентам с тяжелыми поражениями мочевого пузыря вести более здоровую жизнь», — подытожил доктор Гилл.

Таким образом, первая в истории трансплантация стала последним этапом клинических испытаний — и началом новой жизни пациента.