Росатом откроет обучающие центры имплантации

Дочерняя компания «Росатома» — «Росатом металлтех» — планирует запустить обучающие центры для травматологов-ортопедов в 2025 году. Программы рассчитаны как на начинающих, так и на опытных врачей. Первый центр появится в Москве до конца этого года.

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Как сообщил руководитель направления «Медицинские материалы и технологии» Семен Слезов, в центрах будут не только обучать, но и создавать площадки для совместной работы медиков с инженерами. Такие R&D-центры позволят врачам участвовать в тестировании имплантатов и корректировке их дизайна. По словам Слезова, компания стремится учитывать мнение специалистов для улучшения продукции.

Курсы охватят различные аспекты имплантации, включая работу с новыми материалами и технологиями. «Росатом металлтех» акцентирует внимание на кастомизированном подходе — адаптации изделий под конкретные клинические задачи. Это поможет сократить разрыв между разработчиками и практикующими хирургами.