Врачи спасли девушку-подростка с тяжелой формой анорексии

В детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила девочка-подросток, которая при росте 155 см весила 28 кг. У нее наблюдалось почти полное отсутствие подкожно-жировой клетчатки. По данным пресс-службы медучреждения, девочку уже лечили от анорексии, но устойчивого результата не было.

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Специалисты во главе с врачом-психиатром разработали индивидуальный план лечения для юной пациентки. Необходимо было также скорректировать ее психоэмоциональное состояние. Кроме того, постепенно увеличивалась калорийность рациона с контролем показателей метаболизма. В течение нескольких недель девочка начала набирать вес, стала меньше тревожиться.

Перед выпиской девочке и ее семье вручили план амбулаторного наблюдения, включающий консультации с психиатром, психотерапевтом и диетологом. Врачи подчеркнули, что этот случай указывает на важность комплексного подхода с медицинской и психологической помощью для лечения нервной анорексии.