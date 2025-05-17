Росатом запустит производство имплантатов и хирургических инструментов

Дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» начнет массовое производство хирургических инструментов и имплантатов для остеосинтеза к концу 2025 года. Продукция уже прошла регистрацию, а площадка площадью 4,5 тыс. кв. метров будет укомплектована 140 специалистами, сообщили в компании.

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Как отметил руководитель направления «Медицинские материалы и технологии» «Росатом металлтех» Семен Слезов, основная сложность — создание удобных для врачей инструментов, а не самих имплантатов. По его словам, компания освоила технологии производства обоих видов продукции. Запуск призван закрыть до 80% внутреннего спроса, который вырос из-за подорожания импортных аналогов в 4−10 раз.

Дефицит возник не только из-за ухода иностранных поставщиков, но и из-за сокращения закупок клиниками дорогостоящих изделий. Это усилило необходимость импортозамещения.

Проект поддержал Вадим Дубров, заведующий кафедрой травматологии МГУ. Он подчеркнул, что локализация производства критична для медицинской безопасности. По его мнению, новые мощности помогут заменить ушедших партнеров и укрепить независимость отрасли.