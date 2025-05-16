Россиянин случайно сломал пенис во время секса
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31-летний житель Уфы попал в больницу на скорой с сильной болью в паху, отеком и гематомой в области пениса и мошонки. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
В ходе осмотра медики выяснили, что мужчина получил перелом пениса во время полового акта.
Местные урологи признались, что с подобными случаями им приходится сталкиваться редко, а таких пациентов у них уже много лет не было.
Невезучему молодому человеку провели сложную операцию, а после выписки его ждет длительная реабилитация, которая займет не меньше полугода.
Ранее сообщалось, что в США женщина, которая работала бальзамировщиком, кастрировала насильника перед кремацией.