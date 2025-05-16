Опасные вирусы добрались до Европы

Ученые зафиксировали в Европе ускорение распространения лихорадки денге и чикунгунья. Как показало исследование, опубликованное в The Lancet Planetary Health, с момента появления комара Aedes albopictus (азиатский тигровый комар) до первой вспышки вируса в регионе теперь прошло менее пяти лет — в 1990-х на это уходило более двух десятилетий.

Виноваты не только глобализация и рост туризма, но и климат. Потепление делает европейские города более благоприятной средой для размножения комаров, передающих тропические инфекции. Анализ показал, что при повышении средней летней температуры на 1 градус Цельсия риск вспышки увеличивается на 55 процентов, особенно в городах. Путешественники могут привозить вирусы, таким образом повышая риск начала эпидемии.

Авторы подчеркивают: Европа движется к эндемичности этих заболеваний. С 2007 по 2024 год в ЕС зарегистрировано 66 локальных вспышек денге и чикунгуньи, а число регионов с постоянным присутствием Aedes albopictus выросло до 358. Прогнозы на будущее неблагоприятны — к 2060-м годам частота вспышек может вырасти почти в 5 раз по сравнению с текущим уровнем.

Ученые призывают срочно усиливать меры контроля: развивать мониторинг, внедрять ранние системы оповещения и повышать осведомленность населения о распространении лихорадки.