В России снизилась летальность пациентов с онкологией

В России растет доля пациентов, у которых онкология выявлена на ранней стадии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Так, сегодня 60% случаев онкологии выявляют на первой или второй стадии.

Мурашко подчеркнул, что это результат профилактических осмотров. В рамках программы «Государственные гарантии» врачи ежегодно проводят скрининг более 100 млн человек.

Ранняя диагностика рака – это шанс на полную ремиссию. В результате на сегодняшний день смертность от рака в первый год после выявления болезни снизилась на 18%. Пациентов с выявленным раком, проживших после постановки диагноза пять и более лет, увеличилась на 8%.

Ранее ученые нашли связь между хроническим недосыпом и инсультом. Также врачи рассказали, как алкоголь влияет на риск инсульта.