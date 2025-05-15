В Самаре мать отдала почку, чтобы спасти сына

У юноши Даниила отказывали обе почки. Медики сообщили, что без пересадки органа не обойтись. Мама мальчика Татьяна Шульц, не раздумывая, предложила свой.

Хирурги извлекли почку у женщины лапароскопически - через небольшие проколы. Этот метод позволил минимизировать повреждения тканей и сократить восстановительный период.

Сейчас юноша с пересаженным органом идет на поправку. Впереди - регулярные обследования и прием препаратов. Подробнее смотрите в видео телеканала "Губерния" (12+).