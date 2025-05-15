Как изменилась смертность от инфарктов в РФ за последний год

В России смертность от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, а от инсульта - более чем на 15%, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

По его словам, национальный проект способствует улучшению данных показателей.

Также он рассказал, что в регионах, в которых ввели ограничения на продажу спиртных напитков, снизилось количество смертей от причин, обусловленных алкоголем. Он уточнил, что снижение в марте 2025 года составило 41% по сравнению с мартом прошлого года, а в апреле - 18%.

Ранее Мурашко заявил, что общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет. Выступая на правительственном часе в Госдуме, он указал, что этого удалось добиться благодаря внедрению в систему здравоохранения стандартов клинических рекомендаций, передает «Радиоточка НСН».