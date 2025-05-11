Иностранным туристам станет проще получить медпомощь в России

Иностранные граждане смогут получать в России бесплатное медицинское обслуживание при непредвиденных обстоятельствах. Соответствующие правила утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Они вступают в действие с 1 сентября 2025 года.

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Документом предусмотрено оказание медпомощи в экстренной форме в случае острых заболеваний, в том числе и хронических, если есть угроза жизни пациенту. Гости страны также могут рассчитывать на бесплатную скорую помощь в государственных и муниципальных клиниках при несчастных случаях, травмах, отравлениях, требующих немедленного медицинского вмешательства.

Новшество актуально в том числе и для туристов, приезжающих в Россию на короткий срок. Иностранным туроператорам почти во всех странах мира запрещено продавать туры, не включающие медстраховку. Однако в некоторых случаях есть и объективные трудности – на территории РФ сейчас не работают многие перестраховочные зарубежные компании.

Тем не менее медицинская страховка должна быть обязательным условием для поездки, считает руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович:

«Туроператор, который не заботится об этом, сильно рискует – на практике у иностранцев постоянно возникают страховые случаи. Выход, которым мы успешно пользуемся, – это страховать туристов у российских страховщиков. На неделю стоимость не превышает 1 тыс. руб. на человека и покрывает много рисков – это реально и хорошо работает».

По его словам, чаще всего без страховки приезжают самостоятельные туристы или те, кто пользуется услугами недобросовестных посредников. Получение электронной визы не требует предоставления медстраховки в отличие от оформления разрешения на въезд в «бумажном» виде.

Ранее TourDom.ru писал, что сотня туристов из Бразилии прилетела в Россию, чтобы побывать на праздновании 80-летия Победы. Туроператор подготовил для иностранцев тематический тур.