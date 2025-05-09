В России освоили новый метод восстановления обоняния

Все помнят, что одно из очень неприятных последствий COVID-19 - потеря обоняния и искажение ароматов и вкусов. Но нарушения обоняния вызывают и другие инфекции, оно также может быть связано с травмами носа, возрастными изменениями.

В России для восстановления способности нормально ощущать запахи внедрили PRP-терапию. Первыми новый метод опробовали врачи Европейского медицинского центра (ЕМС), об этом рассказали "РГ" в клинике. Метод показывает свою эффективность уже в течение месяца после процедуры.

Что такое PRP-терапия?

PRP-терапия - это введение собственной концентрированной плазмы крови с тромбоцитами в слизистую носа пациента. Сама процедура подразумевает забор небольшого количества крови из вены и введение плазмы. Это занимает не более 30 минут. Курс включает в себя 2-4 процедуры с перерывом в 3-4 недели.

Где применяют лечение плазмой?

Существуют различные методики, основанные на обогащенной плазме. Например, ее широко применяют при поражениях связок и суставов, восстановлении после переломов, в стоматологии, косметологии и трихологии. А теперь еще - и для восстановления обоняния. Как отмечают специалисты ЕМС, где PRP-терапией занимаются много лет, около 60-80% пациентов замечают улучшение после курса. Причем это не субъективные ощущения: специальные тесты подтверждают восстановление обоняния в 40-70% случаев. Наиболее оптимальный срок для начала PRP-терапии - первые 6-12 месяцев после потери или снижения обоняния.

"Нарушение или потеря обоняния напрямую коррелирует с качеством жизни и психологическим здоровьем человека, может лишить его радостей жизни - аромата кофе по утрам и любимых духов, а также влияет на его идентичность. К сожалению, пандемия COVID-19 негативно сказалась на обонянии людей, и классические методы не всегда позволяют решить эту проблему. А новые методы, такие как PRP-терапия, дают пациентам шанс полностью вернуть возможность чувствовать запахи за относительно короткий срок. Введение плазмы в слизистые оболочки носа требует высокой квалификации и особого опыта ЛОР-врача, владеющего эндоскопическими и инъекционными техниками в анатомически сложной области", - пояснил "РГ" руководитель отделения оториноларингологии клиники Ираклий Якобашвили.

Как проверяли эффективность нового метода?

Эффективность PRP-терапии подтвердили на нескольких группах пациентов, которые испытывали проблемы с обонянием. Так, после вирусных инфекций, в том числе COVID-19, уже через месяц обоняние значительно улучшается у 62% пациентов. Без лечения оно восстанавливается только у 28%. При хроническом насморке и гайморите каждый второй пациент (55%) чувствует улучшение как минимум наполовину, а без PRP-терапии оно наступает только у каждого пятого (20%).

После травм носа или головы обогащенная плазма помогает полностью восстановить обоняние в 15% случаев и частично - в 40%.