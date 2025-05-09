Врач объяснила, бывает ли у детей деменция

Хотя деменцию чаще относят к болезням пожилых людей, это состояние может развиваться и у детей. Итог обычно не менее печален — серьёзное снижение когнитивных функций, как и у взрослых. Врач-невролог объяснила, каковы основные причины этого недуга у детей и по каким ещё признакам родители могут заподозрить, что с их ребёнком что-то не так.

Что такое детская деменция

Детская деменция — это группа редких болезней, при которых у детей снижаются умственные способности, объяснила РИАМО детский невролог Наталия Степаненко. Деменция у детей и взрослых похожа.

Почему она возникает

Причин может быть несколько.

Часто это генетика — например, наследственные болезни вроде болезни Гентингтона.

Иногда виноваты нарушения обмена веществ. Некоторые такие заболевания могут повредить мозг.

Инфекции, такие как менингит или энцефалит, тоже могут быть причиной. Они вызывают воспаление и повреждают нейроны.

Травмы, например черепно-мозговые или родовые, также могут привести к похожим симптомам.

Как распознать

Невролог перечислила главные признаки:

Проблемы с мышлением. Ребёнок хуже запоминает, ему трудно учиться, он теряет интерес к любимым занятиям.

Ребёнок хуже запоминает, ему трудно учиться, он теряет интерес к любимым занятиям. Изменения в поведении. Могут быть трудности с самообслуживанием или речью.

Могут быть трудности с самообслуживанием или речью. Эмоциональные проблемы. Депрессия, тревожность, резкие смены настроения.

Депрессия, тревожность, резкие смены настроения. Физические проявления. Иногда это дрожь в руках или проблемы с координацией.

Важно помнить: не все изменения в поведении говорят о деменции. Но если симптомы серьёзные, нужно идти к врачу.

Ранее детский психолог Ирина Прокофьева рассказала, по каким признакам родители могут заподозрить, что их ребёнок пребывает в стрессе