Врач объяснила, бывает ли у детей деменция

У детей бывает деменция, как у стариков. На какие симптомы родителям обращать внимание
Хотя деменцию чаще относят к болезням пожилых людей, это состояние может развиваться и у детей. Итог обычно не менее печален — серьёзное снижение когнитивных функций, как и у взрослых. Врач-невролог объяснила, каковы основные причины этого недуга у детей и по каким ещё признакам родители могут заподозрить, что с их ребёнком что-то не так.
Что такое детская деменция
Детская деменция — это группа редких болезней, при которых у детей снижаются умственные способности, объяснила РИАМО детский невролог Наталия Степаненко. Деменция у детей и взрослых похожа.
Почему она возникает
Причин может быть несколько.
Часто это генетика — например, наследственные болезни вроде болезни Гентингтона.
Иногда виноваты нарушения обмена веществ. Некоторые такие заболевания могут повредить мозг.
Инфекции, такие как менингит или энцефалит, тоже могут быть причиной. Они вызывают воспаление и повреждают нейроны.
Травмы, например черепно-мозговые или родовые, также могут привести к похожим симптомам.
Как распознать
Невролог перечислила главные признаки:
- Проблемы с мышлением. Ребёнок хуже запоминает, ему трудно учиться, он теряет интерес к любимым занятиям.
- Изменения в поведении. Могут быть трудности с самообслуживанием или речью.
- Эмоциональные проблемы. Депрессия, тревожность, резкие смены настроения.
- Физические проявления. Иногда это дрожь в руках или проблемы с координацией.
Важно помнить: не все изменения в поведении говорят о деменции. Но если симптомы серьёзные, нужно идти к врачу.
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