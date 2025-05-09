Минздрав запустил проект, посвященный подвигу медиков во время войны

В канун 80-летия Победы Министерство здравоохранения РФ анонсировало проект «Медсанбат», посвящённый героическому труду медицинских работников в годы войны. Принять участие в проекте могут все, чьи родственники работали в годы ВОВ в медицинских подразделениях.

Проект запущен совместно с Центральным институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. На сайте проекта «Медсанбат» опубликованы истории медиков, исторические хроники и факты о медицине военного времени.

Всего за годы войны в советской медицине работали около полумиллиона специалистов, напоминают в Минздраве. Многие из них были мобилизованы в ряды действующей армии.

Более 100 тысяч медиков находились непосредственно на передовой, включая кадровых военных врачей и сотрудников санитарных подразделений. Благодаря героическому труду медиков, спасавших жизни людей в крайне сложных условиях, десятки тысяч бойцов вернулись в строй, способствуя общей победе над врагом.

Принять участие в развитии проекта и увековечить память своего родственника, трудившегося в медицинских подразделениях в годы Великой Отечественной войны, может каждый. Для этого нужно заполнить анкету на сайте, приложив фотографию своего предка.

Напомним, на медицинском портале «Сибмеда» были опубликованы интервью с врачами, трудовая биография которых началась на войне:

Вера Васильевна Клепикова: о себе, о войне, о жизни и туфельках на каблучках, сшитых из плащ-палатки

Вера Васильевна Клепикова родилась 27 сентября 1918 г. Она с детства знала, что будет медиком. Но скажи тогда девочке Вере, что её жизнь будет очень долгой, и что её трудовая биография начнётся на войне, а на отдых майор медицинской службы, главный детский кардиоревматолог Новосибирска Вера Клепикова уйдёт в 70 лет, маленькая девочка наверняка удивилась бы.

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«За себя и за того парня»: доктор Артемий Швецов

Артемий Николаевич Швецов из поколения, которое прямо с выпускного ушло на войну. Но он всё успел. Войну прошёл механиком, а после победы выбрал профессию врача, которой посвятил 54 года. С порталом Sibmeda Артемий Николаевич поделился историей свой жизни.

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