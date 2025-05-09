Мужчина рассказал, как принял четвертую стадию рака за похмелье

У жителя Йоркшира Джорджа Уэйда диагностировали две злокачественные опухоли мозга. Первый симптом, на который мужчина не обратил внимания, появился у него в возрасте 40 лет. Это была головная боль. Однако в тот момент он возвращался после вечеринки, поэтому не придал значения недомоганию. В тот же день он заметил свою странную реакцию на автомобильные фары. Раньше такого не наблюдалось.

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"Я смотрел на них и чувствовал тошноту", - рассказал мужчина в беседе с Daily Mail.

Затем он обнаружил симптомы, похожие на инсульт: нарушение чувствительности левой части лица. Анализы ничего подозрительного не выявили, а вот МРТ показало наличие опухоли размером с теннисный мяч. Другое образование было чуть меньше.

"Когда мне сообщили о двух опухолях и раке четвертой стадии, то добавили, что опухоли развивались на протяжении нескольких лет", - отметил британец.

После этого мужчина перенес восьмичасовую операцию по удалению образования. Через два дня после вмешательства он уже смог ходить, а через месяц - бегать (до заболевания Джордж Уэйд занимался бегом, участвовал в марафонах).

Несмотря на то, что британец сейчас себя чувствует "здоровым и подтянутым", его периодически мучают побочные эффекты лечения, например, глазные инфекции. Врачи осторожны в прогнозах - недуг может дать о себе знать в любой момент. Пока же мужчина участвует в марафонах среди любителей, один из которых он пробежал за три часа и 16 минут, показав рекордное время.