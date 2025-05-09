Женщина чуть не умерла после приема обезболивающих

В Тюмени 28-летняя женщина получила тяжелую аллергическую реакцию после приема обезболивающих препаратов. Об этом сообщает kp.ru.

© Газета.Ru

У пациентки диагностирован синдром Лайелла — опасное заболевание, при котором происходит обширное поражение кожи и слизистых оболочек. По данным kp.ru, в конце апреля она легла спать в нормальном состоянии, но с чувством усталости, а проснулась с сильнейшей болью и зудом на коже головы.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии с язвами на теле, выраженной отечностью губ и лихорадкой до 39°C. Благодаря оперативной госпитализации и профессиональным действиям медицинского персонала удалось предотвратить фатальные осложнения.

Своевременная госпитализация и слаженная работа врачей позволили избежать серьезных последствий. В тяжелых случаях синдром Лайелла имеет летальность до 65-70%.

В конце апреля журнал Science Advances писал, что исследователи из Университета Джонса Хопкинса выделили три разных подтипа стареющих «зомби-клеток» кожи, отличающихся по форме и функциям. Отмечалось, что избирательное воздействие на них поможет бороться с такими заболеваниями, как рак.