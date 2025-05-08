Нейросеть помогла женщине бросить курить и спасла от онкологии

Сьюзан Райффл много лет не могла избавиться от вредной привычки. 63-летняя жительница США никогда не жаловалась на здоровье. Во время одного из осмотров врач предложил Сьюзан сделать профилактическую компьютерную томографию на аппарате с ИИ.

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В ходе процедуры нейросеть обнаружила у Сьюзан поражение в левом лёгком размером с виноградину. Искусственный интеллект предположил, что с вероятностью 64% это онкология. Доктор Дэниел Миллер удивился, поскольку у пациентки не было признаков рака, но решил провести дополнительное обследование. Оказалось, что у Райффл действительно онкологическое заболевание.

Сьюзан поняла, что обязана взять себя в руки. Она бросила курить, а в январе 2024 года ей провели операцию. К счастью, лечение дало позитивный результат. Сейчас Раййфл в стабильной ремиссии и ведёт здоровый образ жизни.