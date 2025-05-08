Что необходимо знать о клещевом боррелиозе

"Не только энцефалит": врач-инфекционист Коновалов предупредил о риске заражения клещевым боррелиозом
В майские выходные люди традиционно много времени проводят на природе. О риске заразиться клещевым энцефалитом наслышаны многие, но не все знают о другой инфекции - клещевом боррелиозе (болезни Лайма). Между тем боррелиоз широко распространен в европейской части России и представляет серьезную угрозу для здоровья, - об этом "Российской газете" рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.
Хотя клещевой энцефалит более известен, статистика показывает, что боррелиоз встречается примерно в три раза чаще: ежегодно в России регистрируется около 6000 случаев боррелиоза против примерно 2000 случаев энцефалита. Особенно высока заболеваемость боррелиозом в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, где она значительно превышает показатели по энцефалиту. Риск еще и в том, что прививки от боррелиоза не существует.
Правда, боррелиоз поддается лечению антибиотиками, но при отсутствии своевременной терапии он может привести к поражению суставов, сердца и нервной системы. Поэтому при укусе клеща важно не только удалить его и постараться сдать в лабораторию для анализа на инфекции, но и обратиться к врачу для оценки риска заражения и назначения необходимого лечения.
Что нужно знать о боррелиозе?
- Инкубационный (скрытый) период от момента присасывания клеща до развития первых симптомов иксодового клещевого боррелиоза обычно составляет от 3 до 30 дней, в редких случаях даже дольше месяца. В среднем - 7-14 дней", - отмечает Иван Коновалов.
- Характерный первый симптом - покраснение кожи в виде пятна с центром в месте присасывания, которое в течение нескольких часов-дней превращается в кольцо красного цвета с просветлением в центре (кольцевидная эритема).
- Экстренная профилактика боррелиоза с помощью антибиотиков эффективна при назначении их в нужной дозе на нужный период времени, иначе, а бесконтрольное их применение может смазать первые симптомы, после чего уже сложно поставить диагноз своевременно. А это - риск отдаленных осложнений, вплоть до хронизации процесса.
- Сразу после инфицирования обнаружить лабораторные признаки боррелиоза у человека практически невозможно. Вот почему нужно постараться сдать на анализ самого вытащенного клеща - если в нем обнаруживается возбудитель, назначается профилактический прием медикаментов (но не позже 5 дня от момента присасывания).
- Особенность боррелий в том, что они избегают иммунного ответа, их проблематично обнаружить в крови, а специфические маркеры инфекции - антитела - могут появиться спустя лишь 3 или 6 недель после инфекции. В таком случае диагностика строится на совокупности клинических и лабораторных признаков, по которым и выбирается схема лечения.
- Лечиться нужно обязательно: не диагностированный и не вылеченный своевременно боррелиоз может вызывать множественные осложнения со стороны суставов, сердца, центральной нервной системы, кожи.