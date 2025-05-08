Что необходимо знать о клещевом боррелиозе

В майские выходные люди традиционно много времени проводят на природе. О риске заразиться клещевым энцефалитом наслышаны многие, но не все знают о другой инфекции - клещевом боррелиозе (болезни Лайма). Между тем боррелиоз широко распространен в европейской части России и представляет серьезную угрозу для здоровья, - об этом "Российской газете" рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

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Хотя клещевой энцефалит более известен, статистика показывает, что боррелиоз встречается примерно в три раза чаще: ежегодно в России регистрируется около 6000 случаев боррелиоза против примерно 2000 случаев энцефалита. Особенно высока заболеваемость боррелиозом в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах, где она значительно превышает показатели по энцефалиту. Риск еще и в том, что прививки от боррелиоза не существует.

Правда, боррелиоз поддается лечению антибиотиками, но при отсутствии своевременной терапии он может привести к поражению суставов, сердца и нервной системы. Поэтому при укусе клеща важно не только удалить его и постараться сдать в лабораторию для анализа на инфекции, но и обратиться к врачу для оценки риска заражения и назначения необходимого лечения.

Что нужно знать о боррелиозе?