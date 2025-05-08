Названа опасность гормональных препаратов для лечения аллергии на пыльцу

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предостерег от лечения гормональными препаратами аллергии на пыльцу, так как заболевание может усугубиться на следующий сезон. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

© Lenta.ru

«Я бы предостерег от самолечения такими препаратами, которые относятся к гормональным. Некоторые из них даже перешли в разряд безрецептурных, но бесконтрольное применение гормональных препаратов потом приведет к достаточно серьезным проблемам», — сказал врач.

По его словам, гормональные препараты действуют на иммунную систему, и на следующий сезон аллергия может усугубиться.

При легких симптомах аллергии можно купить безрецептурное средство в аптеке, но лучше проконсультироваться предварительно с фармацевтом на месте, посоветовал Болибок.

Он пояснил, аллергия на пыльцу или поллиноз проходит в три сезона и возникает из-за цветения деревьев, а также луговых и сорных трав. В средней полосе России первый сезон проходит с середины марта до середины мая, с конца мая и до начала июля проходит второй и третий — с июля и до конца августа, а иногда даже весь сентябрь.

«Поллиноз имеет такое свойство, то есть начинается с аллергии на один вид пыльцы, потом наслаивается еще и еще. И если человек несколько сезонов проходил без лечения, у него развивается поливалентная аллергия», — отметил аллерголог.

Для снятия симптомов аллергии он предложил избегать контакта с аллергеном, пользоваться средствами индивидуальной защиты, закрывать помещения и занавешивать окна. Маска — очень эффективное средство для защиты дыхательных путей от аллергии, уточнил эксперт. Также для защиты от пыльцы он предложил занавешивать окна марлей, сложенной в четыре слоя.

Ранее Болибок рассказал о новой российской вакцине для аллергиков, разработанной учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).