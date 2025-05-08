Почему жить рядом со свалкой опасно для здоровья? Список серьёзных последствий

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Пульмонолог Цагараева рассказала об опасности мусорного газа. Свалочный газ появляется при разложении органических отходов и сжигании мусора. Всё это регулярно происходит на мусорных полигонах. Чем рискуют живущие неподалёку и могут ли они оградить себя от вредного воздействия, не переезжая? Ответила врач-пульмонолог.

Пульмонолог предупредил об опасности мусорного газа
© РИА Новости

Из чего состоит свалочный газ

Его ингредиенты один токсичнее другого. Среди них:

  • метан — при концентрациях 5–15% в воздухе может создавать взрывчатые смеси;
  • углекислый газ — вдыхание его в высокой концентрации способно закончиться асфиксией;
  • угарный газ — им можно отравиться;
  • сероводород токсичен и раздражает дыхательные пути;
  • бензол — известны его канцерогенные свойства, отметила врач.

Почему свалочный газ губителен

Он очень вреден для человека, сказала Ольга Цагараева «Доктору Питеру». А если оно длительное, выше риск:

  • респираторных заболеваний;
  • хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);
  • аллергических реакций;
  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • онкологических заболеваний.

Также есть данные и о влиянии мусорного газа на плод.

«Загрязнение воздуха, включая выхлопные газы, токсические химические вещества и свалочный газ, могут влиять на развитие мозга ребёнка в утробе матери», — сообщила Цагараева.

Как защититься от воздействия свалочного газа

Идеальный вариант — не жить рядом с мусорным полигоном. Если же ваша квартира как раз там и возможности переехать нет, специалист порекомендовала:

  • регулярно обследоваться, особенно важны тесты на уровень токсических веществ в организме;
  • защищать органы дыхания, если появляется запах или видимые загрязнения;
  • следить за информацией о состоянии окружающей среды и предостережениями со стороны государственных или местных экологических служб.
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