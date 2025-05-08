Пульмонолог предупредил об опасности мусорного газа

Почему жить рядом со свалкой опасно для здоровья? Список серьёзных последствий
Пульмонолог Цагараева рассказала об опасности мусорного газа. Свалочный газ появляется при разложении органических отходов и сжигании мусора. Всё это регулярно происходит на мусорных полигонах. Чем рискуют живущие неподалёку и могут ли они оградить себя от вредного воздействия, не переезжая? Ответила врач-пульмонолог.
Из чего состоит свалочный газ
Его ингредиенты один токсичнее другого. Среди них:
- метан — при концентрациях 5–15% в воздухе может создавать взрывчатые смеси;
- углекислый газ — вдыхание его в высокой концентрации способно закончиться асфиксией;
- угарный газ — им можно отравиться;
- сероводород токсичен и раздражает дыхательные пути;
- бензол — известны его канцерогенные свойства, отметила врач.
Почему свалочный газ губителен
Он очень вреден для человека, сказала Ольга Цагараева «Доктору Питеру». А если оно длительное, выше риск:
- респираторных заболеваний;
- хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);
- аллергических реакций;
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- онкологических заболеваний.
Также есть данные и о влиянии мусорного газа на плод.
«Загрязнение воздуха, включая выхлопные газы, токсические химические вещества и свалочный газ, могут влиять на развитие мозга ребёнка в утробе матери», — сообщила Цагараева.
Как защититься от воздействия свалочного газа
Идеальный вариант — не жить рядом с мусорным полигоном. Если же ваша квартира как раз там и возможности переехать нет, специалист порекомендовала:
- регулярно обследоваться, особенно важны тесты на уровень токсических веществ в организме;
- защищать органы дыхания, если появляется запах или видимые загрязнения;
- следить за информацией о состоянии окружающей среды и предостережениями со стороны государственных или местных экологических служб.