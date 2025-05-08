Пульмонолог предупредил об опасности мусорного газа

Пульмонолог Цагараева рассказала об опасности мусорного газа. Свалочный газ появляется при разложении органических отходов и сжигании мусора. Всё это регулярно происходит на мусорных полигонах. Чем рискуют живущие неподалёку и могут ли они оградить себя от вредного воздействия, не переезжая? Ответила врач-пульмонолог.

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Из чего состоит свалочный газ

Его ингредиенты один токсичнее другого. Среди них:

метан — при концентрациях 5–15% в воздухе может создавать взрывчатые смеси;

углекислый газ — вдыхание его в высокой концентрации способно закончиться асфиксией;

угарный газ — им можно отравиться;

сероводород токсичен и раздражает дыхательные пути;

бензол — известны его канцерогенные свойства, отметила врач.

Почему свалочный газ губителен

Он очень вреден для человека, сказала Ольга Цагараева «Доктору Питеру». А если оно длительное, выше риск:

респираторных заболеваний;

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);

аллергических реакций;

сердечно-сосудистых заболеваний;

онкологических заболеваний.

Также есть данные и о влиянии мусорного газа на плод.

«Загрязнение воздуха, включая выхлопные газы, токсические химические вещества и свалочный газ, могут влиять на развитие мозга ребёнка в утробе матери», — сообщила Цагараева.

Как защититься от воздействия свалочного газа

Идеальный вариант — не жить рядом с мусорным полигоном. Если же ваша квартира как раз там и возможности переехать нет, специалист порекомендовала: