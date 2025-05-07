Первый российский препарат от ожирения стал доступнее

Российская компания «Промомед» снизила стоимость препарата «Тирзетта» на 30% за счет улучшения производственных процессов. Лекарство, содержащее тирзепатид, применяется для лечения ожирения и относится к новому классу двойных инкретинов, воздействующих на рецепторы GIP и GLP-1. Его вводят подкожно раз в неделю.

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«Тирзетта» — отечественный аналог американского Mounjaro. Оба препарата основаны на инновационной молекуле и не содержат консервантов. По данным «Промомеда», в России около 40 млн человек страдают от ожирения, еще 60 млн имеют избыточный вес. Это увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Как пояснила Людмила Ковальчук, директор по маркетингу направления «Эндокринология» компании, оптимизация затрат и увеличение объемов выпуска позволили сделать терапию доступнее. Новая цена действует с 6 мая для всей линейки препарата.

«Тирзетта» появилась на рынке в феврале 2024 года. Ее производство соответствует задачам импортозамещения в фармацевтике. Снижение стоимости особенно важно для пациентов, которым требуется длительный курс лечения.

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