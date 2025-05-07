Хирурги провели пациентке сложнейшую операцию на матке

Врачи Нижегородского онкологического центра удалили молодой пациентке агрессивную аденокарциному шейки матки, сохранив при этом детородную функцию. Об этом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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Команда хирургов-онкологов из Нижнего Новгорода провела сложнейшую органосохраняющую операцию по удалению рака шейки матки — радикальную трахелэктомию. Техника выполнения операции позволила сохранить молодой пациентке все детородные функции. После выхода в стойкую ремиссию у женщины будет возможность зачать и рожать детей.

По словам главного врача больницы, Сергея Гамаюнова, такая техника — единственный органосохраняющий вариант лечения пациенток с инвазивным раком шейки матки, который вошел в международные стандарты.

«Суть операции заключается не только в полном удалении шейки матки и близлежащих к ней тканей с растущим на них раком, но и в иссечении всех окружающих "сторожевых" лимфатических узлов. Это позволяет прервать метастазам опухоли лимфатический путь распространения в другие органы. А далее перед оперирующей бригадой стоит задача "соединить" в единую систему детородные органы пациентки, чтобы сохранить ей в будущем возможность иметь собственных детей», — объяснил Гамаюнов

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что российские врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту. Мужчину привезли в центр высоких технологий Кабардино-Балкарской Республики в тяжелом состоянии.