Врачи спасли россиянина с пулей в носоглотке

Во Владивостоке врачи спасли россиянина, у которого после случайного выстрела в нос пуля застряла в носоглотке. Об этом рассказали представители Владивостокской клинической больницы №1.

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Случай, с которым пришлось разбираться врачам из оториноларингологического отделения, в больнице назвали уникальным. По словам докторов, мужчину случайно ранили из пневматической винтовки.

«Пуля пошла своим путем. От кончика носа по левому носовому ходу, разрушив нижнюю носовую раковину, и застряла глубоко в тканях носоглотки», — рассказали в больнице.

Мужчину госпитализировали и провели экстренную операцию. При помощи рентген-навигационной установки врачи успешно извлекли пулю.

«И самое основное — добились главного результата — пациент сейчас идет на поправку, чувствует себя хорошо!» — заключили в больнице.

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