Хирурги извлекли дротик из головы школьника

Во время игры в дартс один из друзей 10-летнего мальчика промахнулся и попал дротиком в его голову. Ребенка с травмой доставили в подмосковный Детский клинический центр Рошаля. Об этом во вторник, 6 мая, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

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Крупный дротик буквально торчал из головы мальчика. Однако, по словам врачей, ребенку очень повезло и инородный предмет не задел жизненно важные ткани. Дротик удалось удалить всего за шесть минут, а уже через несколько дней мальчика отпустили домой, говорится в публикации.

Днем ранее в центре провели еще одну необычную операцию. Врачи извлекли из желудка девочки ложку длиной 15 сантиметров, которой она пыталась достать застрявший в горле кусок яблока. Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой.

Ранее врачи в подмосковном Королеве достали несколько монет из желудков трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Детей доставили в городскую больницу с жалобами на боли в животе. На рентгене медики обнаружили у малышей в желудках несколько предметов округлой формы. Позднее выяснилось, что дети проглотили монеты во время игры.