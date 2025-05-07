Иммунолог перечислил самые аллергенные растения

В России сезон аллергии на пыльцу длится с весны до осени, сказал НСН Владимир Болибок.

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Одними из самых аллергенных растения являются береза, тимофеевка, полынь и амброзия, рассказал в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

МЧС ранее предупредило жителей Московского региона о значительных понижениях температуры до отрицательных значений. Отмечается, что температура в некоторых районах Подмосковья может достигать отметки до минус пяти градусов. Болибок отметил, что сезон аллергии на пыльцу длится с весны до осени.

«Сезон аллергии на пыльцу (поллиноза) длится с весны до осени, потому что у нас разные растения, которые могут вызвать поллиноз, цветут в разное время. Сезон аллергии на пыльцу делится традиционно на три периода. Самый первый период начинается где-то в середине марта – это цветение деревьев. В середине апреля начинает цвести береза. Продолжается все это до середины мая. Потом у нас с конца мая – начала июня начинают цвести луговые травы (злаки). Самый злостный аллерген в этот период – тимофеевка. Дальше (июль – август) начинают цвести сорные травы. Ведущим аллергеном этого периода является полынь. Если же говорить про южные регионы России, то там еще добавляется амброзия», – сказал собеседник НСН.

Ранее Болибок рассказал НСН, что грядущие заморозки в Московском регионе не помогут аллергикам.