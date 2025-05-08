Аналог препарата из США против ожирения поступил в оборот в РФ

Российская фармацевтическая компания "Герофарм" получила разрешение на продажу в России лекарства "Седжаро" - аналога американского препарата против ожирения "Мунджаро", через несколько дней он поступит в аптеки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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«"Седжаро" (МНН тирзепатид) поступил в гражданский оборот. Он поступит в аптечные сети уже в ближайшие дни. В настоящее время "Седжаро" представлен в двух дозировках - 2,5 мг и 5 мг. Цены, установленные производителем - 5 500 и 7 000 рублей соответственно, что на 60% ниже стоимости российских аналогов», — говорится в сообщении. Препарат выпускается в формате шприц-ручек.

Препарат позволяет справиться с висцеральным ожирением - наиболее опасной формой избыточного веса, которая сопровождается множеством осложнений и существенно повышает риск развития серьезных заболеваний, включая инсульт, инфаркт, сахарный диабет второго типа и артериальную гипертензию, объяснили в компании.