Российские хирурги удалили пациентке 16-килограммовую опухоль

Хирурги Тольяттинской городской клинической больницы № 5 спасли пациентку с огромной опухолью, новообразование весом 16 кг удалось успешно удалить. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

© Газета.Ru

Жительница Тольятти обратилась к врачам с жалобами на увеличение объема живота, он принял форму большого мешка из-за новообразования, которое сдавливало внутренние органы. Выяснилось, что это редкая патология — липоматозное образование.

«Обычно такие отложения образуются медленно и постепенно, часто остаются незамеченными длительное время. У пациентки огромное опухолевидное образование практически лежало на полу и мешало ее передвижению», — рассказал главный хирург больницы Бахтияр Рахимов.

После обследования было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Опухоль полностью удалили. Спустя две недели после госпитализации женщину выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.