Ученые выявили, что вирус, ранее считавшийся локальной угрозой, теперь распространяется далеко за пределы Южной Америки, и опасаются, что он станет глобальной эпидемией без эффективных способов защиты.

© Московский Комсомолец

В амазонских тропических лесах и прилегающих к ним районах бушует опасный вирус, известный как Оропуша или лихорадка лени. Однако недавно ученые сделали сенсационное заявление: этот смертельный вирус, ранее воспринимаемый как локальный недуг, теперь, кажется, распространился значительно шире и стал угрозой глобального масштаба. Анализы последних месяцев показывают, что ситуация уже стала критической, а медицина и системы здравоохранения во многих странах оказались не готовы.

Долгие годы вирус Оропуша оставался загадкой для специалистов. Он был впервые обнаружен ещё в 1955 году в Тринидаде и Тобаго, а затем появлялся в медицинских отчетах в странах Южной Америки. Название он получил по названию реки Оропуш, неподалеку от которой были зафиксированы первые случаи заражения. На тот момент считалось, что вирус распространен только между местными мошками и некоторыми видами комаров, вызывая у людей легкую лихорадку, сыпь, головные боли и тошноту. Обычно болезнь не представляла опасности для жизни.

Тем не менее, в последние 18 месяцев ситуация резко изменилась. Новые эпидемиологические данные свидетельствуют о значительном росте числа заболевших: сейчас заразилось более 20 тысяч человек. Наблюдения показали, что вирус все также переносят мошки и определенные виды комаров, которые активно размножаются в жаркое время и при повышенной влажности. Из-за климатических изменений и повышения средних температур по всему миру, особенно в регионах тропической зоны, распространение вируса Оропуша усилилось.

Обнаружение вируса было зафиксировано и в Европе, впервые в Италии, Испании и Германии. В течение последних месяцев, в этих странах было зарегистрировано более 20 первых случаев заражения. В большинстве из них пациенты приезжали из стран Латинской Америки.

На данный момент, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, в Европе и некоторых других странах зарегистрировано всего около 30 подтвержденных случаев у людей, проявляющихся симптомами, похожими на грипп или легкую лихорадку. Среди них — несколько смертельных случаев, однако они редки и связаны с осложнениями у лиц с ослабленной иммунной системой или осложненными заболеваниями. В целом, по всей планете, уровень смертности от этого вируса, по данным CDC, ничтожен.

Изучение вируса показывает, что вся опасность заключается в его скрытом распространении. Вирус Оропуша часто протекает в легкой форме или никак не проявляется, и многие заболевшие даже не подозревают о своей болезни. По словам вирусологов, в мире пока не создано ни одного препарата, способного бороться с этим вирусом, и не разработаны вакцины для профилактики.

Сейчас специалисты считают, что планета входит в новую фазу угрозы инфекционных заболеваний, которые легко распространяются и трудно поддаются лечению. Многие эксперты считают, что для легкого и быстрого реагирования необходимо вкладывать больше ресурсов в научные исследования, внедрение новых технологий и внедрение систем раннего предупреждения.