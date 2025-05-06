Врач предупредил о рисках развития меланомы после похода на маникюр

Ультрафиолетовые (UV) лампы для высушивания покрытия на ногтях могут повысить риск развития рака кожи, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко.

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«Процедура нанесения гель-лака требует использования специальных приборов на основе ультрафиолетового света для высушивания покрытия, что может способствовать повреждению кожи. О рисках применения UV-ламп свидетельствуют последние проведенные исследования. В результате длительного воздействия UV-лучей повышается риск развития рака кожи, в особенности меланомы», — рассказала врач.

Альтернативой ультрафиолетовому излучению может послужить LED-лампа со светодиодами. Она сушит значительно быстрее и считается более безопасной для здоровья.