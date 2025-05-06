Депутаты предложили изменить возможности трудоустройства молодых врачей

Молодым врачам, которые не имеют опыта работы в государственных медицинских учреждениях, могут запретить устраиваться на работу в частные клиники. Ранее с такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья от ЛДПР Сергей Леонов.

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Он отметил, что такой запрет позволит создать эффективную систему подготовки и распределения медицинских кадров. Например, распределить молодых врачей в села и отдаленные населенные пункты.

Поэтому в целях решения проблемы с дефицитом кадров Леонов предлагает установить требование, обязывающее врачей отработать в государственных больницах год.

«Мы поставили год, никто не мешает увеличить этот срок до двух, трёх или пяти лет», — подытожил Леонов.

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