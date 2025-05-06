Редкие группы крови: как уникальные доноры спасают жизнь

Кровь переносит кислород и питательные вещества, защищает организм от инфекций и помогает заживлять раны. Знать свою группу крови необходимо, поскольку в критический момент эта информация может спасти жизнь — не только других людей, но и вашу. Это особенно важно для людей с уникальной кровью, которую можно назвать настоящим медицинским феноменом. ТАСС — о группах крови, встречающихся реже других.

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Основные группы крови

Группы крови определяются по системе AB0, предложенной в начале XX века ученым Карлом Ландштейнером (за открытие групп крови в 1930 году исследователь получил Нобелевскую премию). Согласно этой системе, существует четыре основные группы:

I (0) — не содержит антигенов A и B, встречается в мире чаще всего;

II (A) — содержит антиген A;

III (B) — содержит антиген B;

IV (AB) — содержит оба антигена, является самой редкой в большинстве популяций.

Антигены — это молекулы белков, которые находятся на поверхности клеток крови эритроцитов и вызывают иммунный ответ (реакцию антител), если организм распознает их как чужеродные. Присутствие в крови антигенов A и B и определяет группу крови по системе AB0.

Если человеку с одной группой крови перелить кровь с несовместимыми антигенами, его иммунная система может атаковать чужие эритроциты, что приведет к опасным последствиям.

Частота встречаемости разных групп зависит от региона, но самая редкая в мире группа — IV (AB), особенно в сочетании с отрицательным резус-фактором.

Резус-фактор и его роль

После группы крови в вопросе ее совместимости наиболее важную роль играет резус-фактор (Rh), который бывает положительным (Rh+) и отрицательным (Rh-). Резус-отрицательная кровь встречается гораздо реже, чем резус-положительная. Так, в мире около 85% людей имеют Rh+ и всего 15% — Rh-.

Резус-фактор (Rh) — это тоже антигены, присутствующие или отсутствующие на поверхности эритроцитов. Чаще всего речь идет об антигене D. Если он есть, кровь человека называют резус-положительной (Rh+), если нет — резус-отрицательной (Rh-). Термин "резус-фактор" произошло от названия обезьян макак-резус, чья кровь использовалась учеными при исследованиях.

Резус-фактор учитывается при переливании крови. Rh- реципиенты могут без осложнений получать только Rh- кровь, тогда как Rh+ могут принимать кровь с любым резусом. Во время беременности, если у матери Rh-, а у плода — Rh+, может возникнуть резус-конфликт. В таком случае организм матери может атаковать эритроциты ребенка, что требует медицинского вмешательства.

Какая группа крови самая редкая

Если рассматривать стандартную систему AB0 в сочетании с резус-фактором, то реже всего встречается кровь IV (AB) Rh- (четвертая отрицательная группа). По разным оценкам, ею обладают не больше 1% людей на планете. Для сравнения: носителей наиболее распространенной группы крови I (0) Rh+ (первая положительная) в мире около 40%. Все дело в генетике: вероятность рождения ребенка с редкой группой зависит от сочетания крови родителей, и комбинации, ведущие к появлению AB-, встречаются крайне редко.

Но даже IV (AB) Rh- не самая уникальная. В мире существуют еще более редкие сочетания. Некоторые из них настолько необычны, что найти донора становится настоящей проблемой.

«Золотая» кровь

Одна из самых редких разновидностей крови — Rh-null, также известная как "золотая" кровь.

В 1961 году в Австралии врачи обнаружили у пациента кровь, в которой полностью отсутствовали резус-антигены. Это крайне редкое явление: с тех пор в мире зарегистрировано лишь 50 человек с таким феноменом. Ученые называют эту группу "золотой", потому что она универсально совместима для переливания всем людям с редкими резус-отрицательными типами крови. Несколько обладателей крови Rh-null являются донорами.

Однако для самих носителей Rh-null это не преимущество, а серьезная проблема. Если им понадобится донорская кровь, найти ее практически невозможно.

Бомбейский фенотип: кровь, несовместимая даже с группой 0

Бомбейский фенотип (сочетание антигенов) был впервые обнаружен в 1952 году индийскими врачами, которые столкнулись с необычным случаем: кровь пациента не подходила ни к одной из групп системы AB0, включая универсальную I (0). Это вызвало серьезное недоумение, поскольку на тот момент система AB0 считалась исчерпывающей.

Позже выяснилось, что у этих людей отсутствует антиген, являющийся основой для образования антигенов A и B. Это означает, что их организм не воспринимает даже кровь I (0) как свою, что делает совместимость крайне ограниченной: носители бомбейского фенотипа могут получать кровь только от его же носителей.

Генетически этот фенотип встречается из-за рецессивной мутации, которая проявляется только в том случае, если оба родителя являются ее носителями. Поэтому бомбейский фенотип чаще обнаруживается в популяциях с частыми внутригрупповыми браками.

Этот фенотип — один из самых редких в мире. В среднем он встречается у одного европейца на 1 млн, но в Индии этот показатель выше — у одного жителя страны на 10 тыс.

Почему редкая группа — это проблема

Людям с редкими группами крови бывает сложно найти подходящего донора. Больницы и банки крови чаще хранят запасы распространенных групп, а вот запасы уникальных фенотипов не так обширны. Особенно остро проблема стоит в случае экстренных операций, когда на поиски совместимого донора нет времени.

Вот несколько примеров сложностей, с которыми могут столкнуться люди с редкой кровью:

если человек с IV (AB) Rh- попадает в аварию и ему срочно требуется переливание, вероятность найти совместимого донора может быть невелика;

люди с Rh-null могут полагаться только на других носителей Rh-null, которых в мире единицы;

обладатели бомбейского фенотипа совместимы только друг с другом, а таких людей всего несколько тысяч во всем мире.

Поэтому существуют международные реестры редких доноров (к примеру, Международная группа редких доноров IRDP), в которых ведется учет людей с уникальными группами крови. В экстренных случаях это помогает организовать транспортировку крови из другой страны.

Можно ли изменить свою группу крови

Вопрос о возможности изменения группы крови продолжает изучаться. Ученые экспериментируют с ферментами, которые способны удалять антигены A и B с поверхности эритроцитов, превращая их в универсальную группу I (0). В теории это позволит делать кровь более совместимой для переливаний. Некоторые исследования уже показали перспективные результаты, но до внедрения в клиническую практику еще далеко.

Поэтому знать свою группу крови и участвовать в донорских программах важно для спасения жизни попавших в беду. Нередко можно услышать мнение, что распространенные группы крови невостребованы в донорстве. Однако реципиентов с часто встречающимися параметрами совместимости биоматериала также много, а значит, и потребность в крови и компонентах для них велика.

Возможно, в будущем наука сможет предложить решения, позволяющие менять группу крови или синтезировать искусственную кровь, но пока самый надежный способ помочь — это донорство. Ведь даже самая редкая кровь становится бесценной, когда речь идет о спасении жизни.