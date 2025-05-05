Новую вакцину от аллергии призвали сделать бесплатной

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме направили обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором просят бесплатно вакцинировать новой российской вакциной граждан, страдающих аллергией в сезон цветения. Об этом сообщает Telegram-канал партии.

В публикации отмечается, что против аллергии можно принимать разные препараты, но полноценной защиты они не дают.

"Но надежда есть: российские ученые разработали вакцину от аллергии. Уже в 2026 году она может спасти людей от страданий в сезон цветения. "Новые люди" считают: вакцина должна быть бесплатной, а вакцинация - строго добровольной. <...> Такой запрос наши депутаты направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Мы предлагаем включить вакцину в перечень бесплатных препаратов по ОМС", - говорится в сообщении.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24" заявила, что российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и ряд других источников по итогам доклинических исследований доказала свою безопасность, хорошую переносимость и высокую иммуногенность.