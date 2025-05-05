Девушка потеряла нижнее веко из-за любви к солнцу в детстве

Врачи подтвердили, что рак кожи, обнаруженный у 26-летней британки Джессики Збинден-Вебстер, связан с детскими солнечными ожогами. Она вспоминает, что в детстве обожгла кожу на солнце до образования волдырей, не придавая этому должного значения.

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Уже взрослым человеком девушка обнаружила у себя тёмное пятно под глазом, напоминающее сильный синяк или забитую пору. Сначала она сомневалась в серьёзности проблемы, но врач диагностировал базальноклеточную карциному — разновидность рака кожи.

Медицинские исследования показывают, что один солнечный ожог с образованием волдырей в детском или подростковом возрасте удваивает риск развития рака кожи в будущем. Врачи провели операцию, удаляя обширную раковую опухоль, расположенную под глазом. Хотя операция прошла успешно, существует риск осложнений, включая проблемы со зрением. Пациентка находится под медицинским наблюдением. Помимо солнечных ожогов, специалисты напоминают, что симптомами онкологических заболеваний могут быть необычные боли в животе, тошнота, вздутие и кровянистые выделения.

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