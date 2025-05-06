Необычный фрукт чуть не убил россиян в Таиланде

Российские туристы съели один фрукт в Таиланде и попали в больницу с отравлением. Об этом сообщило издание Khaosod.

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Уточняется, что пять женщин и двое мужчин съели дикую хурму в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани на юге страны. После этого у россиян проявились симптомы интоксикации, стеснение в груди, рвота и сонливость.

В итоге пятерых человек доставили в больницу с пеной изо рта, остальные отказались от госпитализации. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.

Ранее российская туристка пожаловалась на отравление в Египте. Она предположила, что причиной стала вода из крана, из которой делают лед для коктейлей в местных барах.