Хирурги спасли ребенка с редкой аневризмой сосуда головного мозга

Девятилетний мальчик поступил в Детский клинический центр имени Рошаля с редким и очень тревожным диагнозом: аневризма ствола основной артерии, отвечающей за кровоснабжение мозга. Стенки сосуда были расширены, и это каждую секунду угрожало катастрофой. Такое состояние может привести к инсульту или кровоизлиянию в мозг.

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Мальчику решено было провести рентгенэндоваскулярную операцию, чтобы, говоря простым языком, "укрепить" ненадежную артерию.

"Такая патология встречается редко. Мы выполнили мальчику операцию с применением современных технологий имплантации поток-перенаправляющего стента. Через бедренную артерию мы провели катетер к сосудам головного мозга и разместили имплант в области аневризмы. Операция прошла успешно, нам удалось нейтрализовать возможные риски разрыва, а значит и инсульта", - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения для детей Центра Рошаля Михаил Комиссаров.

Сейчас с маленьким пациентом все хорошо, его выписали из клиники домой. В дальнейшем мальчику предстоит пройти курс восстановительного лечения.