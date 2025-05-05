Как повлияет на работу ВОЗ соглашение о пандемиях

Соглашение о предотвращении пандемий не предоставит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полномочий на введение масочного режима, локдаунов или обязательные вакцинации. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он выступил на Азиатском филантропическом саммите в Сингапуре. Текст выступления опубликовала пресс-служба ВОЗ.

Соглашение о предупреждении и предотвращении пандемий, рассмотрением которого займется 78-я Всемирная ассамблея здравоохранения (19-27 мая), в случае его одобрения "никоим образом не будет нарушать национальный суверенитет", заверил Гебрейесус.

"Оно не даст ВОЗ полномочий вводить обязательный масочный режим или вакцинацию, а также локдауны", - сказал глава организации, посетовав, что на эту тему распространяется "много дезинформации и недостоверных сведений".

По его словам, речь идет о соглашении, которое страны будут выполнять "в соответствии с собственными национальными законами". В свою очередь ВОЗ, подчеркнул гендиректор, "просто обеспечивает правовые рамки, на основе которых страны объединились для ведения переговоров о соглашении".

Гебрейесус напомнил, что соглашение о предотвращении пандемий "обсуждалось странами в течение более трех лет, чтобы устранить пробелы и неравенство в глобальной безопасности здравоохранения, выявленные пандемией COVID-19".

16 апреля ВОЗ сообщила о завершении работы над проектом соглашения по борьбе с пандемиями. Дискуссии велись в рамках Межправительственного переговорного органа (МППО), созданного по решению специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выработанный странами проект соглашения направлен на укрепление глобального сотрудничества в области профилактики и реагирования на будущие пандемические угрозы.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По состоянию на 13 апреля 2025 года в мире было зарегистрировано 777 720 205 случаев заражения коронавирусом и 7 094 447 летальных исходов.