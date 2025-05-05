Врачи достали из желудка школьницы 15-сантиметровую ложку

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки ложку длиной 15 сантиметров, которой она пыталась достать застрявший в горле кусок яблока. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали в Минздраве Московской области.

В ведомстве отметили, что длительное нахождение металлического предмета в желудке может вызвать серьезные осложнения, такие как пролежень, перфорация стенки или непроходимость, но в данном случае ложка не успела причинить вреда.

Сообщается, что операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Юная леди пыталась ею достать кусок яблока, который застрял у нее в горле, и случайно проглотила, — передает Telegram-канал министерства.

Ранее врачи в подмосковном Королеве достали несколько монет из желудков трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Детей доставили в городскую больницу с жалобами на боли в животе. На рентгене медики обнаружили у малышей в желудках несколько предметов округлой формы. Позднее выяснилось, что дети проглотили монеты во время игры.