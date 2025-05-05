Как изменилось отношение к онкозаболеваниям в России за последние годы

На протяжении последних лет растет информированность и настороженность населения России в отношении онкозаболеваний. В этом году наблюдается высокий спрос на этот тип исследований. Соответствующее заявление в эфире радио Sputnik сделала эксперт Эльмира Кутуева.

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Из-за высокого спроса в медицинских и диагностических центрах разрабатывают скрининговые программы, которые в короткий срок дают возможность оценить состояние всех систем организма, а также дать основу для постановки диагноза пациенту.

«‎Растет спрос на современный расходный материал – специальные системы, которые позволяют быстро и безопасно работать с кровью», — заявила Кутуева.

Следующим растущим сегментом она назвала генетические исследования. Эксперт подчеркнула, что в этом году россияне стали намного активнее интересоваться предрасположенностью к заболеваниям, откуда и возникла потребность в современных исследованиях.

Кутуева добавила, что в рамках полиса ОМС россияне могут сдать биохимический и общий анализ крови, если они обращаются в амбулаторно-поликлиническое звено.