Медики спасли мужчину со спонтанным разрывом пищевода

В городе Находке Приморского края бригада медиков спасла пациента, у которого обнаружилась опасная патология - спонтанный разрыв пищевода. Это крайне редкая и трудно диагностируемая болезнь с вероятностью летального исхода порядка 80 процентов, сообщает Telegram-канал Находкинской городской больницы.

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Мужчина несколько дней жаловался на одышку и усталость. Его состояние ухудшалось и, будучи на работе, он потерял сознание от загрудинной боли. Его экстренно доставили в городскую больницу. У медиков было подозрение на инфаркт, однако после проведенного обследования пациенту поставили диагноз "спонтанный разрыв пищевода".

Из Владивостока на помощь врачам Находки оперативно прибыл заведующий хирургическим отделением Приморской краевой клинической больницы №1. Сложная операция длилась около двух часов и прошла успешно. В этих случаях часто приходится удалять пищевод полностью, однако благодаря грамотным действиям врачам удалось сохранить орган.

Мужчину 20 дней выхаживали сотрудники отделения реанимации. Сейчас состояние пациента в норме, приморчанина выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.