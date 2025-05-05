Врачи вытащили с того света мужчину со спонтанным разрывом пищевода

Врачи в Приморье спасли жителя Находки со спонтанным разрывом пищевода. Вероятность летального исхода, как сообщает Telegram-канал Amur Mash, составляла около 80 процентов.

Около недели мужчина жаловался на одышку и усталость, а затем упал в обморок от внезапной боли за грудиной. Медики пришли к выводу, что у него редкая и трудно диагностируемая болезнь, которая могла потребовать удаления пищевода. Орган удалось сохранить.

Операция длилась 2 часа, последующие двое суток, последующие 20 дней мужчина находился на ИВЛ. Врачи продолжают наблюдение, но угрозы жизни пациента уже нет.