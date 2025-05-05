Девушка рассказала, какой симптом меланомы она игнорировала

У Джессики Збинден-Вебстер из Британии нашли опасное заболевание - рак кожи - семь лет назад, связав недуг с ее образом жизни в самые юные годы.

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Как оказалось, в детстве она часто получала солнечные ожоги, играя летом на свежем воздухе, но не придавала этому большого значения.

«Я ужасно обгорала на солнце, потому что светлокожая», — рассказала она Daily Mail, добавив, что теперь точно знает: даже один солнечный ожог с волдырями в детстве удваивает шансы заболеть раком кожи во взрослом возрасте.

Она вспомнила об одном ожоге, который появился много лет назад на лице.

Когда Збинден-Вебстер было уже 26 лет, она заметила странное пятно под глазом, напоминавшее лопнувший синяк или очень сильно закупоренную пору. Выглядело это подозрительно, но не чесалось и никак себя больше не проявляло. Однажды попав на прием к терапевту, она получила предварительный диагноз: базальноклеточная карцинома. Позже он подтвердился.

Как отметили журналисты, девушка никогда не злоупотребляла солярием и на здоровье не жаловалась. Скорее всего, именно детские ожоги привели к страшным последствиям спустя годы.

Через пару месяцев Джессика легла на операцию. Хирург вырезал практически все нижнее веко - настолько большой была опухоль. Сообщается, что за двое суток девушка прошла путь от человека с раковой опухолью в очень опасном месте до женщины без рака. Длительное восстановление после вмешательства прошло успешно.

«В каком-то смысле период реабилитации продолжается до сих пор, семь лет спустя», — добавила пациентка.

Есть вероятность, что побочным эффектом лечения могут стать проблемы со зрением в будущем.