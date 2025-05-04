РФ помогла Зимбабве создать службу неотложной медицинской авиапомощи

Национальная служба экстренной медицинской помощи появилась в Зимбабве, в ней будут задействованы российские вертолеты. Об этом сообщила газета The Herald.

По ее данным, создан кол-центр, куда будут перенаправляться сообщения о ситуациях, когда пациенту требуется неотложная врачебная помощь. На данный момент вертолеты санавиации базируются в столице Хараре и втором по значению городе страны Булавайо с радиусом действия примерно в 180 км. Ожидается, что таких точек базирования станет больше: в частности, одну из них создадут в Виктория-Фоллс - туристическом центре у водопада Виктория.

Российская модель оказания скорой специализированной помощи населению с применением вертолетов привлекла внимание президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Госкорпорация "Ростех" поставила в Зимбабве российские вертолеты в медицинской комплектации, а группе компаний "Хели-драйв" в лице эксплуатанта "Хели-драйв Зим" поручено оказывать своевременную медицинскую помощь населению.

В 2022 году Зимбабве заключила с Россией контракт на закупку 32 вертолетов "Ансат", что стало крупнейшим экспортным контрактом для машин этого типа. В мае 2023 года Хараре получил 18 машин, 12 из которых предназначены для медиков, 6 - для правоохранительных органов. Вертолеты также намечено задействовать для патрулирования, охраны природы и ликвидации последствий стихийных бедствий.