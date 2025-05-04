Хирурги провели 11 операций детям с тяжелыми заболеваниями ЖКТ

Ведущие хирурги из России и Казахстана поучаствовали в совместном мастер-классе в Караганде, в ходе которого провели 11 операций детям с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана.

В Караганде на базе Многопрофильной областной детской больницы прошел международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии. Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта MUMKINDIK. Он объединил ведущих хирургов из Казахстана и России, чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Главным экспертом выступил профессор Игорь Киргизов - один из ведущих детских хирургов России. Под его руководством прошли сложнейшие лапароскопические и видеоассистированные операции. За процессом наблюдали 25 хирургов из разных населенных пунктов Казахстана, в том числе из Астаны и Петропавловска, а также 37 педиатров и гастроэнтерологов Карагандинской области.

В рамках обучающего мероприятия было проведено 11 операций, все прошли успешно. Еще 18 детей получили бесплатные консультации. Теперь благодаря обучению и казахстанские врачи смогут самостоятельно проводить такие вмешательства.

Один ребенок, которому помогли врачи, родился без анального отверстия, семья рассматривала лечение за границей, но не имела возможностей для этого. Благодаря проекту операцию удалось провести в Казахстане - по словам матери мальчика, именно участие профессора Киргизова стало решающим.