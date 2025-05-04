Илон Маск предположил, когда роботы-хирурги смогут заменить врачей

Илон Маск: роботы-хирурги скоро смогут заменить врачей
Известный предприниматель Илон Маск высказал предположение, что в ближайшие пять лет роботы-хирурги смогут заменить профессиональных докторов, обеспечивая хирургические операции на высоком уровне. Современные технологии уже позволяют роботам выполнять ряд процедур, аналогичных квалификации опытных специалистов.
Сегодня роботизированные системы, такие как da Vinci, выполняют точные и минимально инвазивные операции в урологии, гинекологии, кардиохирургии и нейрохирургии. Роботы обеспечивают максимальную точность благодаря отсутствию усталости и дрожи рук, а также точной визуализации, доступной врачу.
Кроме хирургического вмешательства, искусственный интеллект (ИИ) также меняет медицинскую практику, улучшая диагностику и лечение. Алгоритмы могут анализировать снимки (например, МРТ и КТ), точнее определять опухоли, предсказывать сердечно-сосудистые заболевания и подбирать индивидуальные схемы лечения пациентам.
Однако критики подчеркивают, что полностью заменить врача невозможно. Медицина — это сфера, где важны эмоции, умение общаться с пациентом и принятие решений в нестандартных ситуациях. Скорее всего, будущее покажет гармоничное сочетание человеческих качеств и технологических преимуществ.В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян. В Поморье проходит неделя развития культуры здоровья на рабочем месте.