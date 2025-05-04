Илон Маск предположил, когда роботы-хирурги смогут заменить врачей

Известный предприниматель Илон Маск высказал предположение, что в ближайшие пять лет роботы-хирурги смогут заменить профессиональных докторов, обеспечивая хирургические операции на высоком уровне. Современные технологии уже позволяют роботам выполнять ряд процедур, аналогичных квалификации опытных специалистов.

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Сегодня роботизированные системы, такие как da Vinci, выполняют точные и минимально инвазивные операции в урологии, гинекологии, кардиохирургии и нейрохирургии. Роботы обеспечивают максимальную точность благодаря отсутствию усталости и дрожи рук, а также точной визуализации, доступной врачу.

Кроме хирургического вмешательства, искусственный интеллект (ИИ) также меняет медицинскую практику, улучшая диагностику и лечение. Алгоритмы могут анализировать снимки (например, МРТ и КТ), точнее определять опухоли, предсказывать сердечно-сосудистые заболевания и подбирать индивидуальные схемы лечения пациентам.

Однако критики подчеркивают, что полностью заменить врача невозможно. Медицина — это сфера, где важны эмоции, умение общаться с пациентом и принятие решений в нестандартных ситуациях. Скорее всего, будущее покажет гармоничное сочетание человеческих качеств и технологических преимуществ.В Сьерра-Леоне выявили более тысячи случаев заражения оспой обезьян. В Поморье проходит неделя развития культуры здоровья на рабочем месте.