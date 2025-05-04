Какие инновационные российские препараты вышли в 2024 году

В 2024 году в России зарегистрировали 23 новых препарата, половина из которых - это инновационные российские разработки, следует из анализа цифровой обучающей платформы для врачей "Союз докторов" (есть в распоряжении "РГ").

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Отмечается, что в числе уникальных лекарств - препарат для лечения болезни Бехтерева. Это тяжелое ревматологическое заболевание, когда иммунная система "атакует" суставы позвоночника, что с течением времени приводит к их сращению, позвоночник становится неподвижным.

В Минпромторге подтвердили "РГ", что в 2023-2024 году в России на рынок было выведено 11 отечественных оригинальных и инновационных препаратов. Среди них также препараты для лечения рассеянного склероза, тревожных состояний, неоперабельной или метастатической меланомы, инновационные антибактериальные препараты.

В ведомстве также подчеркнули, что на 1 апреля 2025 года российские фамрпроизводители могут выпускать 709 лекарств по международному непатентованному названию (то есть - по действующему веществу) из перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Всего в него включено 840 лекарств. При этом, 499 из них производятся в стране по полному циклу, начиная с фармсубстанции, 153 - со стадии готовой лекарственной формы, 57 - со стадии упаковки и выпускающего контроля качества.

Между тем, эксперты отмечают положительные перспективы для локализации производства внутри страны.

Государственные программы поддержки отечественного производителя способствуют созданию новых фармацевтических заводов и расширению производственных мощностей, говорит гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович. По ее словам, использование искусственного интеллекта в научных исследованиях поможет ускорить создание инновационных препаратов. Новые технологии и научные разработки могут помочь уйти от зависимости от импорта субстанций и создать уникальные лекарственные препараты.

Усилению локализации производства будут способствовать новые законодательные инициативы российского правительства, уверен гендиректор InterPharmTechnology Дмитрий Дьяконов. Он напомнил, что с 1 января 2025 года вступил в силу режим госзакупок - механизм "второй лишний". Этот режим подразумевает, что заявки на поставку иностранной продукции будут отклонены, если в рамках тендера по госзакупкам появится хотя бы одно предложение российского происхождения. С июля 2025 года в России может начать действовать балльная система оценки локализации производства лекарственных препаратов. Согласно инициативе Минпромторга, для включения в реестр российской промышленной продукции лекарственные препараты, вакцины и сыворотки должны будут набрать не менее 50 баллов. Баллы будут начисляться за выполнение определенных технологических процессов на территории стран Евразийского экономического союза.

«Полагаю, что локализация лекарственных средств будет развиваться в сторону реализации в России полного производственного цикла», — подчеркнул Дьяконов.

Основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов добавил, что российские компании уже сегодня успешно конкурируют с зарубежными производителями в сегменте дженериков и препаратов массового спроса, к которым относятся обезболивающие, противовоспалительные, сердечно-сосудистые средства. Набирает обороты и сегмент биотехнологических препаратов, говорит эксперт. Особенно перспективным он считает развитие препаратов от диабета, ожирения, онкологии. Кстати, в 2024 году впервые за многие годы в топ-20 новых препаратов попали три лекарства для лечения сахарного диабета, обратил внимание эксперт. Врачи также позитивно отзываются о росте качества инсулина российских производителей. Несомненно, такие препараты могут стать конкурентоспособными на экспортных рынках, уверен Козлов.